УЕФА удовлетворен Днепропетровским аэропортом

Члены делегации инспекционного визита экспертов УЕФА по аэропортам остались удовлетворены проектом и подготовкой Днепропетровского аэропорта к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом сказал заместитель председателя ОГА Виктор СЕРГЕЕВ.

Он поинформировал, что эксперты УЕФА по аэропортам Питер ХЕМПСОН и Крис ВОКДЕН, которые находились в области со 2 по 4 апреля, отметили прогресс в работе команды области, города и руководства ОАО «АК «Днипроавиа» относительно решения имущественных и организационных вопросов.

Днепропетровский аэропорт стал 17 из 26 аэропортов, которые посещают эксперты в Украине и Польше согласно с графиком своей работы. Это первый визит членов делегации, в работе которого приняли участие руководители области и города – глава облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ и городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО, которые в свою очередь, подтвердили уверенность в успешной реализации проекта реконструкции аэропорта.

Во время работы инспекции была презентована концепция развития и подготовки аэропорта к Евро-2012. Эксперты УЕФА также остались довольными проведенным осмотром объектов, который провел заместитель генерального директора «Днипроавиа» по строительству и реконструкции Сергей НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что сейчас согласно с графиком ведется подготовка к приватизации аэропорта. Сегодня для этого есть потенциальный инвестор, который подтверждает свои намерения относительно участия в приватизации и готовность инвестировать в развитие и подготовку аэропорта к Евро-2012 (нужно 1 млрд. 250 млн. грн). Все требования, предусмотренные УЕФА, будут внесены в соглашение о приватизации аэропорта.

За эти средства запланирована полная реконструкция аэровокзала, аэродрома, паркинга, гостиницы и тому подобное. В частности, как отметил В.СЕРГЕЕВ, будет построена магистрально-рулежная дорожка длиной 3100 м и шириной 45м, которая во время проведения чемпионата по футболу будет использоваться в качестве взлетно-посадочная полоса.

Также во время проведения чемпионата в аэропорту планируется создать дополнительный временный терминал, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта. Как сообщал УНИАН, реконструкция аэропорта осталась последним проблемным вопросом для получения Днепропетровском права принять матчи Евро-2012.