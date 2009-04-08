В Париже Семин будет рассчитывать на 21 футболиста

Сегодня в 10 часов утра команда и тренерский штаб ФК «Динамо» (Киев) из аэропорта Борисполь вылетели в Париж.

Как сообщили УНИАН в информационном отделе клуба, в столице Франции Юрий Семин рассчитывает на 21 футболиста, 18-ть из которых попадут в заявку на игру c «Пари Сен-Жермен».

Во Францию отправились:

Вратари: Богуш, Шовковский, Рыбка;

Защитники: Бетао, Саблич, Эль Каддури, Юссуф, Несмачный;

Полузащитники: Вукоевич, Гиоане, Нинкович, Алиев, Кравченко, Гусев, Еременко, Чернат, Корреа;

Нападающие: Бангура, Милевский, Ярмоленко, Гильерме;

После прибытия в гостиницу «Coutryard Marriott» и отдыха футболисты отправятся на «Парк де Пренс», где проведут предматчевую тренировку. Перед пробой газона главный тренер «Динамо» Ю.Семин в сопровождении одного из игроков пообщаются с журналистами.

Четвертьфинальный матч Кубка УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и «Динамо» состоится завтра, 9 апреля. Начало матча в 21:45 по киевскому времени. Все украинские болельщики смогут следить за перипетиями поединка в прямом эфире на телеканале «Интер».