Брандау вернулся в Донецк

Вчера вечером в 18:45 по местному времени (на 15 минут позже, чем ожидалось), авиалайнер с футболистами и тренерским штабом французского «Олимпика», соперника «Шахтера» по четвертьфиналу Кубка УЕФА, совершил посадку в аэропорту Донецка.

Как сообщили УНИАН в прес-службе ФК «Шахтер», к этому времени в обозначенное место подтянулся небольшой отряд правоохранителей, представители прессы и порядка 40 любителей футбола, самые ярые фанаты из которых не преминули захватить с собой французский флаг.

После прохождения таможенных формальностей «Олимпик» ступил на донецкую землю. Французы вели себя очень просто и коммуникабельно, не спеша преодолевая путь до автобуса никто, включая главного тренера, не отказывал в просьбе дать автограф или сфотографироваться.

Естественно, наибольшей популярностью пользовался экс-форвард «Шахтера» бразилец Брандау, который прилетел в Донецк несмотря на то, что не сможет принять участие в матче против «горняков».

Отвечая на вопросы журналистов, Брандау отметил, что сейчас все его мысли только об игре в «Олимпике», которым он очень доволен. Бразилец также сообщил, что привез президенту «Шахтера» свою новую футболку, которую намерен подарить Ринату Ахметову в знак уважения и признательности.

В Донецке Брандау в первую очередь планирует встретится со своими бразильскими друзьями — Жадсоном, Виллианом и остальными, а также с другими бывшими одноклубниками.

Французские соперники «горняков» расположились в гостинице «Донбасс Палас».

Марсельский «Олимпик» прибыл в Донецк в таком составе:

Вратари: Рюди Риу, Стив Манданда;

Защитники: Ренато Чивелли, Тайе Тайво, Жюльен Родригес, Виторино Хилтон, Тайрон Мирс, Рональд Зубар, Седрик Д`Юливо;

Полузащитники: Бенуа Шейру, Будевейн Зенден, Шарль Каборе, Лорик Канна, Атем Бен-Арфа, Модест М`Бами, Матье Вальбуэна;

Нападающие: Мамаду Ньянг, Бакари Коне, Мамаду Самасса.

Матч 1/4 розыгрыша финала Кубка УЕФА “Шахтер” – “Олимпик” состоится завтра, 9 апреля, на РСК «Олимпийский» в Донецке. Прямая трансляция поединка на телеканале Украина, начало встречи в 19:30.