Весь Львов отныне вмещается в одном кармане иностранца

10:48, 08 апреля 2009
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Выдан мини-путеводитель, английским

Во Львове выдан новый карманный мини-путеводитель английским языком «Lviv in your pocket», предназначенный для туристов и гостей города.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, в него включены карта центральной части города, гостиницы, рестораны, бары и места отдыха. Предусматривается, что распространяться путеводитель будет среди центров туризма, информационных центров, гостиниц, перевозчиков и аэропортов.

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