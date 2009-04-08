Весь Львов отныне вмещается в одном кармане иностранца

Во Львове выдан новый карманный мини-путеводитель английским языком «Lviv in your pocket», предназначенный для туристов и гостей города.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, в него включены карта центральной части города, гостиницы, рестораны, бары и места отдыха. Предусматривается, что распространяться путеводитель будет среди центров туризма, информационных центров, гостиниц, перевозчиков и аэропортов.