В “Борисполе” за 8 грн. в минуту можно узнать обо всем

Полный комплекс информационно-справочных услуг пассажирам международного аэропорта «Борисполь» с 1 апреля будет предоставлять ООО «Скайинформ», с которым аэропорт заключил соответствующий договор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в комплекс услуг входит бронирование и доставка авиабилетов, заказ такси из и в аэропорт и по городу и т. п.

Позвонив по телефону в новую платную авиасправку пользователь услугами аэропорта сможет получить полную и разноплановую информацию относительно розыска потерянного багажа, перевозки пассажиров, ручной клади, багажа в соответствии с правилами всех авиакомпаний, стоимости сверхурочного багажа. Также можно узнать об иммиграционных и таможенных правилах, порядок регистрации и контроля на авиационную безопасность в аэропорту, правила безопасности в аэропортах и на борту самолета и о тарифах, стоимости и правилах перевозки животных, спортивного инвентаря и так далее.

Кроме того, новая услуга предоставляет справочную и контактную информацию об авиакомпаниях Украины и мира, посольствах и консульствах, организациях и заведениях города Киева, структурных подразделениях аэропорта «Борисполь» и предприятиях и организациях, которые функционируют на его территории, о движении транспорта в и из «Борисполя» и в другие аэропорты.

Стоимость одной минуты разговора при новой услуге – 8 грн. с НДС без платы за соединение.

«Скайинформ» также обеспечивает функционирование телефона доверия аэропорта по номеру: 8-044-585-74-11 с целью устранения недостатков новой информационно-справочной системы.

Кроме того, как и раньше, каждый желающий может получить бесплатную информацию относительно фактического движения воздушных судов как на официальном сайте аэропорта «Борисполь», так и по стационарным телефонам: 8-044-281-73-08 и 8-044-281-70-98.