Как Ахметов и ”Шахтер” сажали деревья возле ”Донбасс Арены” (фото)

Пять раз — ровно столько пересадок в старых питомниках Германии пришлось пережить двум дубам и клену, прежде чем они нашли свое окончательное «местожительство». Накануне команда «Шахтер» практически в полном составе — во главе с Ринатом АХМЕТОВИМ и Мирчей ЛУЧЕСКУ — высадила эти деревья вокруг «Донбасс Арены».

Процедура посадки первой флоры будущего европейского парка проходила одновременно в трех местах: пока президент клуба вместе с генеральным директором Сергеем ПАЛКИНИМ и мэром Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО сажали один дуб, футболисты, дружно схватив лопаты, взялись за другой. Третье дерево, клен, высадили журналисты.

Все саженцы привезенные из Германии и совсем не молодые — им от 20 до 30 лет. Сегодняшняя посадка стала шестой в их жизни. Дело в том, что по технологии высадки деревьев, чтобы они хорошо принялись, корневая система должна адаптироваться к «нагрузкам», то есть привыкнуть к пересадкам. А потому их закаляли пять раз, поддавая подобной процедуре в питомниках.

В целом флора вокруг «Донбасс Арены» будет высаживаться по определенной схеме — из расчета, чтобы она цвела в целом по 7-8 месяцев в год. На южном входе в парк появится аллея из каштанов. Рядом — березы, вишни, вязы, ивы и сосны. Вдоль улицы Челюскинцев будет расти липа. Кроме того, территория вокруг стадиона будет усеяна розами, сиренью, боярышником, жимолостью. А тис и барбарис создадут палисад. Кстати, для создания единственной композиции проектировщики парка учли и декоративные качества растений - форму кроны, сочетания весенней, летней и осенней расцветки листьев, сроки цветения и т. п.

Посадив первые деревья (а всего их будет в парке 371), Р.АХМЕТОВ, М.ЛУЧЕСКУ и команда отправились на экскурсию внутрь «Донбасс Арены».

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»