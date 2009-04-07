Во Львове начали установку фундамента южной трибуны стадиона

Во Львове на строительной площадке по строительству стадиона к ЕВРО 2012 начали установление фундамента на южной части трибуны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, уже на 80% установлен фундамент на восточной трибуне и завершены подготовительные работы для установления фундамента на западной стороне, где вскоре начнут фундаментные работы.

Согласно графику строительства, сообщил директор КП «Дирекция по строительству стадиона» Виталий СУЛИМА, восточная часть фундамента будет завершена до 20 апреля, а в целом все фундаментные работы будут продолжаться до 1 июня. Фундаменты на северной стороне стадиона уже полностью готовы.

Кроме того, рассказал В.СУЛИМА, уже в апреле генподрядчик компания «Азовинтекс» начнет работы по установлению на северной стороне колонн под посадочные трибуны.