Ахметов и «Шахтер» высадили возле «Донбасс Арены» деревья

Члены футбольной команды «Шахтер» во главе с президентом клуба Ринатом АХМЕТОВЫМ и тренером команды Мирча ЛУЧЕСКУ накануне высадили возле строящегося стадиона «Донбасс Арена» три дерева (два дуба и клен), привезенные из Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе стадиона «Донбасс Арена» объяснили, что саженцы, возраст которых от 20 до 30 лет, привезены из старейших питомников Германии «Лаппен» и «Лорберг». Необходимость привоза именно таких деревьев обусловлена тем, что их корневая система адаптирована к пересадке, и сегодняшняя посадка стала для них шестой.

В целом флора вокруг стадиона «Донбасс Арены» будет высаживаться по определенной схеме - из расчета, чтобы она цвела в общей сложности 7-8 месяцев в году. На южном входе в парк появится аллея из каштанов, рядом - березы, вишни, вязы, ивы и сосны, вдоль автодороги будет расти липа.

Кроме того, территория вокруг стадиона будет засажена розами, сиренью, боярышником и другими деревьями и кустами.

Посадив первые деревья, которых будет в парке более 370, Р. АХМЕТОВ и игроки «Шахтера» поделились своими впечатлениями.

«Это очень значимое для меня дерево, потому что парк, который мы строим, надеемся, станет любимым для наших горожан, для гостей нашего города», - подчеркнул президент клуба после посадки дуба, отметив, что это не первое дерево, которое он сажает. «Да, я уже сажал деревья – и березки были, и дубы были, и яблоня, и вишня. Я дуб люблю, березу очень люблю, из фруктовых – яблоки люблю, вишни люблю, черешню люблю», - сказал Р.АХМЕТОВ. Но высаженный сегодня дуб он отождествляет с надежной игрой своей команды в будущем.