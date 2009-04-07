Металлист предъявил ультиматум фанатам
Имиджу клуба и города нанесен ущерб
Футбольный клуб "Металлист" выступил с официальным обращением к своим болельщикам.
"Уважаемые болельщики!
В последнее время футбольный клуб "Металлист" всячески сотрудничал с вами, оказывая поддержку в организации выездов, подготовке красочных баннеров и посредничестве в диалоге с правоохранительными органами.
При обеспечении порядка мы отказались от "Беркута", минимизировали количество милиции на секторах, ввели практику обслуживания матчей стюардами, а проще говоря, пошли навстречу всем вашим пожеланиям.
В свою очередь, в ответ на эти действия мы не встретили ответной реакции, на секторах продолжают использоваться запрещенные пиротехнические изделия: файеры, взрывпакеты, дымовые шашки.
|Фото с матча "Металлист" - "Днепр" 5 апреля 2009 г.
Помимо этого, на клуб будут наложены штрафные санкции, а сам факт систематических грубых нарушений регламента ФИФА и УЕФА неблагоприятно скажется на имидже города в свете проведения ЕВРО-2012.
Футбольный клуб "Металлист" заявляет решительный протест выходкам хулиганов и прерывает всяческое сотрудничество с теми представителями фан-движения, которые в порыве поддержать свою команду как можно лучше, переходят рамки дозволенного. В случае, если вы, уважаемые болельщики, не сделаете выводы из сложившейся ситуации и не предпримете встречные шаги по обеспечению порядка при проведении футбольных матчей, клуб будет вынужден прекратить сотрудничество со всеми представителями фан-движения и начать собственное расследование по выявлению зачинщиков беспорядков