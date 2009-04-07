Металлист предъявил ультиматум фанатам

Футбольный клуб "Металлист" выступил с официальным обращением к своим болельщикам.

"Уважаемые болельщики!

В последнее время футбольный клуб "Металлист" всячески сотрудничал с вами, оказывая поддержку в организации выездов, подготовке красочных баннеров и посредничестве в диалоге с правоохранительными органами.

При обеспечении порядка мы отказались от "Беркута", минимизировали количество милиции на секторах, ввели практику обслуживания матчей стюардами, а проще говоря, пошли навстречу всем вашим пожеланиям.

В свою очередь, в ответ на эти действия мы не встретили ответной реакции, на секторах продолжают использоваться запрещенные пиротехнические изделия: файеры, взрывпакеты, дымовые шашки.

В частности, во время проведения матча с "Днепром", на трибунах было использовано огромное количество вышеперечисленных изделий, которые несли прямую угрозу жизни и здоровью окружающих зрителей и участников матча.

Помимо этого, на клуб будут наложены штрафные санкции, а сам факт систематических грубых нарушений регламента ФИФА и УЕФА неблагоприятно скажется на имидже города в свете проведения ЕВРО-2012.

Футбольный клуб "Металлист" заявляет решительный протест выходкам хулиганов и прерывает всяческое сотрудничество с теми представителями фан-движения, которые в порыве поддержать свою команду как можно лучше, переходят рамки дозволенного. В случае, если вы, уважаемые болельщики, не сделаете выводы из сложившейся ситуации и не предпримете встречные шаги по обеспечению порядка при проведении футбольных матчей, клуб будет вынужден прекратить сотрудничество со всеми представителями фан-движения и начать собственное расследование по выявлению зачинщиков беспорядков

Пресс-служба ФК "Металлист"