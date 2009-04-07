Нападающего киевского Динамо сватают на туманный Альбион

Нападающего киевского "Динамо" Исмаэля Бангуру сватают на туманный Альбион.

Сразу несколько английских клубов хотят заполучить гвинейского форварда.

По информации британского интернет-издания people.co.uk, самую активную позицию по этому вопросу высказывает "Уиган". По мнению тренера клуба Стива Брюса, Бангура должен заменить в линии нападения латексных египтянина Амира Заки.

24-летний Исмаэль забил 27 голов в 37 матчах за "Динамо", столько же поединков он провел в футболке национальной сборной Гвинеи, отметившись 19 раз.

К футболисту, который недавно восстановился после травмы, присматриваются также ливерпульський "Эвертон" и столичный "Фулхем". Ориентировочная стоимость трансфера может достичь 7 миллионов фунтов, впрочем руководство "Динамо" (Киев) пока что эту информацию не подтвердило.

ICTV