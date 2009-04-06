Васюник: Львов в последнее время выполняет все свои обязательства по подготовке к Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК во время высадки деревьев в Шевченковской роще во Львове отметил, что Львов в последнее время выполняет все свои обязательства по подготовке к «Евро-2012».

По его словам, это также отмечают эксперты УЕФА, передает ЗИК.

“Прогресс есть, прежде всего, в реальной физической реализации проекта. Из повестки дня сняты все вопросы относительно риска несвоевременно завершить строительство стадиона – его строят по графику, и это будет хорошее величественное сооружение», – отметил И.ВАСЮНИК.

Вторым весомым аргументом в подготовке Львова к «Евро-2012», по мнению вице-премьера, есть начало строительства взлетной полосы аэропорта Львов. «Это строительство началось согласно с графиком и должно быть завершено за два летних сезона. Введение этого терминала даст возможность Львову принять достаточное количество болельщиков», – прибавил он.

Третий столб, на котором стоит подготовка города к главному футбольному празднику Европы, – это гостиницы. «И я рад, что власти Львова совместно с руководством Трускавца практически уже разработали программу, которая даст возможность принять и достойно расположить не только болельщиков, но и так называемую, семью УЕФА», – сказал И.ВАСЮНИК, прибавив, что это также даст толчок для развития туристической сферы.

Вице-премьер также с удовольствием отметил, что и другие шесть городов тоже добросовестно выполняют планы относительно подготовки к Евро-2012.