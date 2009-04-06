Луческу хочет опустить игроков Шахтера на землю

Футболистам донецкого "Шахтера" необходимо спуститься с небес на землю и реабилитироваться за поражение в Запорожье победой над французским "Марселем" в 1/4 Кубке УЕФА. Об этом заявил главный тренер "горняков" Мирча Луческу на послематчевой пресс-конфренции.

"Победа "Металлурга" вполне заслуженная. Когда мы готовились к игре, анализировали ее, говорили, что очень важным будет начало игры. Соперник в начале поединка оказывал на нас довольно большое давление. В целом запорожская команда сыграла так, как нужно для того, чтобы завоевать три очка", - сказал тренер дончан.

По его словам, "Шахтер" знал, что козырем соперников будет игра на втором этаже при стандартных положениях.

"Так и вышло, особенно в первом тайме. Так гол они и забили. А во втором тайме они действовали таким образом, чтобы сохранить победный результат: знали, как тянуть время, выбивать куда попало", - прибавил румынский специалист.

По мнению Луческу, судья должен был добавлять к основному времени матча не три минуты, а больше, "потому что столько времени добавляется, когда проводятся только замены".

"Хозяева поля хотели добиться результата, они его и добились", - отметил тренер "Шахтера".

Как сообщил Луческу, когда футболисты возвращаются из национальных сборных, постоянно бывают "какие-то не такие игры".

"Ни те, кто выезжал, ни те, кто остался дома, не показали, что готовы к сегодняшней игре на должном уровне. Если реабилитация и возможна, то лишь в четверг в матче с "Олимпиком". Если будем действовать так, как сегодня, то шансов победить немного".

Луческу также отметил, что намного лучше было бы, если бы "Шахтер" выиграл - тогда было бы настроение, и энтузиазм перед игрой с "Олимпиком".

"С другой стороны, возможно, футболисты опустятся на землю и по-другому будут готовиться к игре в четверг, постараются сделать все возможно - обыграть "Олимпик" и реабилитироваться за проигрыш. Хотя сделать это будет очень сложно", - прибавил он.

Чемпион