Результаты 22 тура Чемпионата Украины по футболу
09:26, 06 апреля 2009Футбол 2012
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Ворскла и Шахтер оступаются
22 тур Чемпионата Украины по футболу выдался богатым на неожиданности.
Результаты матчей:
Металлург Д - Динамо Киев 0 : 2 (Алиев 45 пен., Вукоевич 56)
Металлург З - Шахтер 1 : 0 (Невмывака 3)
Металлист - Днепр 3 : 2 (Девич 9, 45 пен., Коэльо 50 - Белик 23, Ротань 64)
Ворскла - Ильичевец 2 : 3 (Маркоски 36, 56 - Кашевский 15, Оберемко 88, Воробей 90)
Черноморец - Таврия 0 : 2 (Ковпак 39 пен., Идахор 79)
Арсенал - ФК Львов 0 : 0
Кривбасс - Заря 2 : 1 (Булку 8, Максимов 75 - Антонов 11)
Карпаты - ФК Харьков 0 : 2 ( Гунчак 18 пен., Платон 86)
Положение в турнирной таблице
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