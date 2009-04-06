Результаты 31-го тура английской Премьер-лиги

МЮ спасся в добавленное время

Завершился 31-й тур английской Премьер-лиги Эвертон - Уиган 4:0 (Жо 26, 51, Феллаини 47, Осман 61) МЮ - Астон Вилла 3:2 (Роналду 14, 80, Македа, 90+3 - Карью 30, Агбонлахор, 58) Напомним, что накануне состоялись игры: Блэкберн - Тоттенхэм 2:1 (Маккарти 82, Оойер 89 - Кин 30 пен.) Болтон - Миддлсбро 4:1 (Дэвис 8, Кахилл 44, М.Тейлор 78, Гарднер 84 - О`Нил 38) Вест Бромвич - Сток Сити 0:2 (Фуллер 2, Битти 49) Вест Хэм - Сандерленд 2:0 (Станислас 42, Томкинс 53) Халл Сити - Портсмут 0:0 Ньюкасл - Челси 0:2 (Лемпард 56, Малуда 65) Арсенал - Манчестер Сити 2:0 (Адебайор 8, 49) Фулхэм - Ливерпуль 0:1 (Бенаюн 90) Положение в турнирной таблице football.ua

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