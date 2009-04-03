Донецку нужно полмиллиона на развитие туристических маршрутов

17:20, 03 апреля 2009
Футбол 2012
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Считал председатель облсовета

На развитие туристических маршрутов к Евро-2012 Донецкой области нужно 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Донецком областном совете, об этом заявил его председатель Анатолий БЛИЗНЮК.

«Полмиллиона гривен составляет сумма расходов на развитие туристических маршрутов в пределах Донецкой области. Такие маршруты предметно разработаны с учетом не только показа выдающихся достопримечательностей региона, но также в тесной привязке к гостиницам, где можно будет остановиться гостям европейского чемпионата по футболу в случае необходимости и  получить качественное обслуживание», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он прибавил, что так же необходимо развивать зеленый туризм. «Для размещения болельщиков Евро-2012 будут использоваться оздоровительные учреждения профсоюзных организаций области, с этой целью в ближайшее время пройдет их инспекция», - отметил председатель облсовета.

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