УЕФА высоко оценил итоговый отчет Львова

Эксперты УЕФА высоко оценили прогресс в строительстве нового стадиона к Евро-2012 во Львове.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, об этом сообщил директор департамента «ЕВРО 2012» Олег ЗАСАДНЫЙ, комментируя последний отчет города перед экспертами УЕФА.

Львовская команда презентовала проект использования окружающей территории стадиона во время проведения ЕВРО 2012, схемы размещения служб безопасности, представителей МЧС, медицинской службы и СМИ.

Кроме того, Львов представил проект бизнес-плана использования стадиона после проведения ЕВРО 2012, который подтверждает его рентабельность в последующей эксплуатации.

На сегодня консультанты строительства из компании «АренаКом» проводят работу по оптимизации инфраструктуры стадиона для улучшения его коммерческих возможностей и осуществляют контроль над строительством.

Справка УНИАН. Компания «Аренаком» за рекомендацией УЕФА определена горсоветом консультантом Львова из строительства стадиона. Ее заданием является контроль за сдерживанием требований УЕФА во время строительства арены и разработка бизнес-плана использования стадиона после завершения турнира.

Среди последних реализованных проектов компании строительство стадионов в Германии - Olympic Stadium в Берлине, LTU-Arena в Дюссельдорфе к чемпионату мира 2006 года и нового стадиона в Карлсруе.