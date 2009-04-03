Данилишин пригласил сингапурских инвесторов к сотрудничеству

Министр экономики Украины Богдан Данилишин пригласил сингапурских инвесторов к инвестиционному сотрудничеству в рамках проведения в Украине финальной части Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЭУ, после встречи с Послом Республики Сингапур в Российской Федерации и Украине по совместительству Саймоном Тенсингом где КРУЗОМ, он выразил надежду, что Украина и Сингапур и в дальнейшем будут прилагать усилия для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили возможность проведения 4-го раунда двусторонних переговоров в мае этого года в Киеве с целью усиления эффективного, прозрачного и взаимовыгодного двустороннего экономического сотрудничества.

"Учитывая важную роль Сингапура в Юго-Восточной Азии, в частности, относительно продвижения интеграционных процессов в рамках АСЕАН, его значительный финансово-инвестиционный потенциал, Украина рассматривает развитие отношений с Сингапуром как одно из приоритетных направлений своей внешней политики в регионе Юго-восточной Азии", - отметил министр.

Б.ДАНИЛИШИН также выразил удовольствие динамическим ростом объемов двусторонней торговли между Украиной и Республикой Сингапур.

Справка УНИАН. В 2008 году объем двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и Сингапуром вырос на 32,7%, сравнительно с 2007 годом, и достиг 531,5 млн. дол. США.