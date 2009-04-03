Украина хочет привлечь португальских инвесторов в проекты Евро-2012

Украина заинтересована в участии португальских инвесторов в реализации на ее территории масштабных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом сказал министр Богдан ДАНИЛИШИН сегодня во время обсуждения планов расширения сотрудничества двух стран с государственным секретарем по вопросам промышленности и инноваций Министерства экономики и инноваций Португалии Антонио Кастро ГУЕРРОЙ.

Участники встречи выразили удовлетворение состоянием двусторонней торговли, отметив, что в 2008 году, по данным украинской статистики, рост товарооборота между странами составлял 16% и достиг уровня 170 млн. дол. США.

“Украина готова к углублению сотрудничества в таких стратегических сферах, как энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, транспорт, машиностроение и судостроение, строительство, сельское хозяйство, туризм», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

По его мнению, перспективным является сотрудничество в научно-технической сфере, реализация общих проектов в рамках Киотского протокола, в стандартизации, метрологии и сертификации.

Стороны отметили, что активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества будет способствовать подписание Меморандума о сотрудничестве между Украинским центром содействия иностранному инвестированию и Агентством по вопросам инвестиций и внешней торговли Португалии в рамках заседания украинско-португальской Комиссии, которое проходит сегодня в Киеве.