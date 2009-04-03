Васюник рассчитывает на общую с экспертами УЕФА позицию в канун визита Платини

Вице-премьер-министр Иван Васюник рассчитывает, что в канун визита Президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ у украинской правительственной команды вместе с экспертами УЕФА будет общая позиция относительно состояния подготовки принимающих городов к турниру 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он сказал во время встречи 2 апреля с экспертами УЕФА по итогам их визита в Украину.

«У нас с экспертами должна быть общая позиция относительно состояния подготовки в принимающих городах в канун визита ПЛАТИНИ. Эта позиция должна основываться на реальном понимании существующих рисков и общем виденье путей их преодоления», - сказал И.ВАСЮНИК.

Со своей стороны эксперты УЕФА ознакомили украинскую сторону с результатами собственного мониторинга подготовки стадионов к турниру, который они проводили 31 марта и 1 апреля. В частности, Марк ТІММЕР отметил прогресс подготовки украинских городов к Евро-2012.

«Мы приятно удивлены прогрессом, который состоялся со времени нашего прошлого визита в Украину», – отметил М.ТИММЕР.

Президент ФФУ Григорий СУРКИС также отметил заметные сдвиги на главной арене страны. «Я рад, что проект реконструкции НСК «Олимпийский» вышел из зоны очень высокого риска», - подчеркнул он.

Напомним, что в апреле в Украину с визитом приедет президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ. Он осмотрит украинские принимающие города перед тем, как Исполком УЕФА примет окончательное решение относительно принимающих городов.