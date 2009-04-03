В Киеве названия улиц напишут английским

На перекрестках Киева до 2010 года установят указатели улиц с названиями на украинском и английском языках.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Киевского городского совета поручили "Киивдорсервису" до июня разработать соответствующий проект установления таких знаков.

В решении Киеврады отмечается, что двуязычные указатели сделают более комфортным пребывание туристов в столице, особенно с учетом проведения в Киеве финальной части Евро-2012.