В Киеве названия улиц напишут английским
10:25, 03 апреля 2009Футбол 2012
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Планируют справиться до конца года
На перекрестках Киева до 2010 года установят указатели улиц с названиями на украинском и английском языках.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Киевского городского совета поручили "Киивдорсервису" до июня разработать соответствующий проект установления таких знаков.
В решении Киеврады отмечается, что двуязычные указатели сделают более комфортным пребывание туристов в столице, особенно с учетом проведения в Киеве финальной части Евро-2012.
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