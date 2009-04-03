Васюник обсудил с мэрами Львова и Харькова подготовку городов к ЧЕ-12

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК обсудил с городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ и мэром Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ подготовку городов к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, в мероприятии также принимали участие президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и директор Координационного бюро по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года Илья ШЕВЛЯК.

Мэры доложили вице-премьеру и президенту ФФУ о состоянии подготовки спортивных арен, инфраструктуры размещения, строительства и реконструкции аэропортов и дорог. Особое внимание участники совещания обратили на поиск путей преодоления существующих рисков в подготовке двух городов к первенству Европы.

В пресс-службе И.ВАСЮНИКА также напомнили, что 8 мая этого года УЕФА определится относительно тех украинских городов, в которых будут проходить матчи Евро-2012.

Справка. Матчи Евро-2012 в Украине будут принимать четыре города, однако претендентов есть шесть – Киев, Харьков, Львов, Донецк, Днепропетровск и Одесса.