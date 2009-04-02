В Донецке решается судьба нового аэровокзала

Власти Донецка могут отказаться от проекта строительства нового аэропорта к Евро-2012 и рассчитывают модернизировать старый. Если не найдется инвестор на строительство нового аэровокзала, донецкие власти планируют строительство временных быстровозводящихся терминалов в международном аэропорте Донецк для приема болельщиков на время Евро-2012, сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу Донецкого областного совета.

В Донецке во второй раз объявлен конкурс на право аренды структурного подразделения Аэропортовый комплекс коммунального предприятия Международный аэропорт Донецк, подведение итогов которого состоится 24 апреля.

Одно из главных условий конкурса - инвестор должен будет за свои средства построить на территории предприятия новый аэровокзал.

Победитель тендера должен будет взять на себя обязательство увеличить пропускную способность аэровокзала до 1,5 тысячи пассажиров в час к 2012 году. Сегодня аэропорт может принимать на внутренних рейсах до 200 человек в час, на международных - до 300.

Первый раз конкурс объявлялся летом 2008 года, однако на него не было подано ни одной заявки.

По словам председателя комиссии по проведению конкурса, заместителя председателя Донецкого областного совета Игоря Коваля, комиссия надеется на оптимистичный результат, который позволит подготовить аэропорт к приему болельщиков Евро-2012.

"То есть, если у нас в ближайшее время не найдется инвестор, мы все равно будем решать вопрос о строительстве быстровозводящихся терминалов, таких как в Египете в Шарм-Эль-Шейхе, только они будут адаптированы к нашим климатическим условиям", - рассказал И.Коваль.

Донецк является одним из лидеров подготовки к Евро-2012. В городе уже почти готов новый суперсовременный стадион Донбасс-Арена, открытие которого назначено на вторую половину 2009-го года.