Шева установил рекорд Украины

Матч против англичан вывел Андрея Шевченко на первое место по количеству проведенных матчей за сборную Украины.

Теперь на счету капитана сине-желтых 86 поединков. У Александра Шовковского - 85 выходов в украинской форме. В спину лидерам дышит и Анатолий Тимощук, матч на Уэмбли для которого стал 84-м. Дальше в списке гвардейцев идут Сергей Ребров (75), Андрей Гусин (71), Андрей Воробей (68), Андрей Несмачный (67).

Гол забитый Шевченко стал для него 40-м. У идущего на втором месте Сергея Реброва всего 15 точных ударов. Третье место разделяют Андрей Воробей и Андрей Гусин - по девять голов.

Football.ua