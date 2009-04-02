Украинцы и французы говорят о подготовке к Евро-2012

В Донецке проходит украинско-французский деловой семинар по вопросам подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Донецкой торгово-промышленной палате, в пленарном заседании семинара приняли участие Посол Франции в Украине Жак ФОР, экономический и торговый советник Посольства Франции Филипп ПЕГОРЬЕ, а также представители органов власти Донецкой и Днепропетровской областей.

Семинар организован совместно с французским Агентством по вопросам международного развития предприятий Ubifrance и экономической миссией Посольства Франции. Цель семинара - содействие развитию делового сотрудничества французских компаний с представителями городов Украины, принимающих матчи Евро-2012.

В рамках семинара будут проведены деловые переговоры между украинскими и французскими компаниями, которые работают в сфере городского транспорта, инфраструктуры и оборудования, авиастроительства и аэропортов, безопасности и контроля, охраны здоровья и медицинского оборудования, организации туристических проектов и развлекательных мероприятий и др.