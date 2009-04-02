В Донецке лишь 6% пятизвездочных гостиничных номеров от требований УЕФА

Для проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года гостиничный комплекс города Донецка сегодня имеет только 6% пятизвездочных и 20% четырехзвездочных номеров от того количества, которое соответствует требованиям УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на рабочем совещании областного оргкомитета по вопросам подготовки к Евро-2012 заместитель начальника управления мониторинга реализации инвестиционных проектов и бюджетных программ областного совета Наталья ШИНКАРЕНКО.

По ее словам, по последним подсчетам специалистов, число гостиничных номеров для размещения максимального количества участников, гостей, болельщиков чемпионата в Донецке потребуется: пятизвездочных номеров -1420, четырехзвездочных – 1315 и трехзвездочных – 210.

Н.ШИНКАРЕНКО подчеркнула, что на сегодня дефицит гостиничного фонда в Донецке, конечно, значительный: пока количество пятизвездочных номеров «покрыто только на 6%, четырехзвездочных – на 20%, трехзвездочных – на 67%.». Она отметила, что, «если принимать во внимание планы строительства в Донецке гостиниц, те, по которым уже начато строительство, потребность номеров будет покрываться от 36 до 81% по разным категориям». Однако, как заметила Н.ШИНКАРЕНКО, «все равно в Донецке будет определенный дефицит». Но, добавила, что, если учесть сегодня тот гостиничный фонд, который имеется на территории всей Донецкой области, то он составляет 3095 номеров, и, «безусловно, этот дефицит перекрывается». Поэтому сейчас рассматриваются все варианты размещения в гостиницах, которые расположены в городах Донецкой области в пределах 2-х часовой езды от Донецка.

«Инспектора УЕФА отдельно рекомендуют рассмотреть вот этот 2-часовой радиус размещения, поскольку это существенно поможет решить проблему с размещением», - заключила Н.ШИНКАРЕНКО.