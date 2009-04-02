Киевское Динамо - в десятке лучших клубов мира
IFFHS опубликовала новый рейтинг
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг ведущих клубов планеты.
Все украинские клубы, кроме симферопольской "Таврии", которая выбыла из рейтинга, улучшили свои позиции, сообщает Чемпіон. "Динамо" вошло в главную десятку клубов мира.
1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 298,0
2 (4). "Барселона" (Испания) - 277,0
3 (2). "Ливерпуль" (Англия) - 259,0
3 (3). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 259,0
5 (5). "Челси" (Англия) - 249,0
6 (6). "Бавария" (Германия) - 238,0
7 (8). "Сан Пауло" (Бразилия) - 230,0
8 (10). "Арсенал" (Англия) - 227,0
9 (13). "Ювентус" (Италия) - 215,0
10 (15). "Динамо" (Украина) - 212,0
13 (18). "Шахтер" (Украина) - 199,5
23 (23). "Зенит" (Россия) - 175.0
39 (38). "Милан" (Италия) - 158,0
41 (54). "Металлист" (Украина) - 155,5
47 (55). "Герта" (Германия) - 152,0
176 (171). "Спартак" (Россия) - 83,0.
238 (264). "Ворскла" (Украина) - 73,0.
274 (264). "Амкар" (Россия) - 67,0.
322 (294). "Рубин" (Россия) - 62,5.
338 (349). "Днепр" (Украина) - 61,0