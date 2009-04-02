Киевское Динамо - в десятке лучших клубов мира

IFFHS опубликовала новый рейтинг

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг ведущих клубов планеты. Все украинские клубы, кроме симферопольской "Таврии", которая выбыла из рейтинга, улучшили свои позиции, сообщает Чемпіон. "Динамо" вошло в главную десятку клубов мира. 1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 298,0 2 (4). "Барселона" (Испания) - 277,0 3 (2). "Ливерпуль" (Англия) - 259,0 3 (3). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 259,0 5 (5). "Челси" (Англия) - 249,0 6 (6). "Бавария" (Германия) - 238,0 7 (8). "Сан Пауло" (Бразилия) - 230,0 8 (10). "Арсенал" (Англия) - 227,0 9 (13). "Ювентус" (Италия) - 215,0 10 (15). "Динамо" (Украина) - 212,0 13 (18). "Шахтер" (Украина) - 199,5 23 (23). "Зенит" (Россия) - 175.0 39 (38). "Милан" (Италия) - 158,0 41 (54). "Металлист" (Украина) - 155,5 47 (55). "Герта" (Германия) - 152,0 176 (171). "Спартак" (Россия) - 83,0. 238 (264). "Ворскла" (Украина) - 73,0. 274 (264). "Амкар" (Россия) - 67,0. 322 (294). "Рубин" (Россия) - 62,5. 338 (349). "Днепр" (Украина) - 61,0

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