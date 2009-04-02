Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Завершились первоапрельские матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Венгрия – Мальта 3:0, Дания – Албания 3:0

В группе лидирует Дания - 13 очков после пяти игр, Венгрия 13 (6), Швеция 6 (4), Португалия 6 (5), Албания 6 (7), Мальта 1 (7).

Следующие матчи – 6 июня: Швеция – Дания, Албания – Португалия; 10 июня: Швеция - Мальта

Группа 2

Латвия – Люксембург 2:0, Швейцария – Молдова 2:0, Греция - Израиль 2:1

В группе лидируют Швейцария и Греция с 13 очками в шести играх, Израиль 9 (6), Латвия 10 (6), Люксембург 4 (6), Молдова 1 (6).

Следующие матчи в этой группе пройдут 5 сентября: Израиль – Латвия, Молдова - Люксембург, Швейцария - Греция

Группа 3

Чехия – Словакия 1:2, Польша - Сан-Марино 10:0, Северная Ирландия – Словения 1:0

В группе лидирует Северная Ирландия - 13 очков после семи игр, Словакия 12 (5), Польша 10 (6), Чехия и Словения 8 (6), Сан-Марино 0 (6).

Следующий матч - 6 июня: Словакия - Сан-Марино

Группа 4

Лихтенштейн – Россия 0:1, Уэльс – Германия 0:2

В группе лидирует Германия - 16 очков после шести игр, Россия 12 (5), Финляндия 7 (4), Уэльс 6 (6), Азербайджан 1 (4), Лихтенштейн 1 (5).

Следующие матчи - 6 июня: Финляндия - Лихтенштейн, Азербайджан – Уэльс; 10 июня: Финляндия - Россия

Группа 5

Эстония – Армения 1:0, Турция – Испания 1:2, Босния-Герцеговина – Бельгия 2:1

В группе абсолютный лидер Испания - 18 очков после шести игр, БиГ 12 (6), Турция 8 (6), Бельгия 7 (6), Эстония 5 (6), Армения 1 (6).

Следующие матчи - 5 сентября: Армения - БиГ, Испания – Бельгия, Турция - Эстония

Группа 6

Казахстан – Беларусь 1:5, Андорра – Хорватия 0:2, Англия – Украина 2:1

В группе лидирует Англия - 15 очков после пяти игр, Хорватия 10 (5), Украина 7 (4), Беларусь 6 (4), Казахстан 3 (5), Андорра 0 (5).

Следующие матчи 6 июня: Казахстан – Англия, Беларусь – Андорра, Хорватия – Украина; 10 июня: Англия – Андорра, Украина - Казахстан.

В дальнейшем украинской сборной предстоят игры с Андоррой (Киев, 5 сентября), Беларусью (Минск, 9 сентября), Англией (Киев, 10 октября) и снова Андоррой (Андорра, 14 октября)

Англия примет Хорватию 9 сентября, а Белорусь - 14 октября

Хорватия и Белорусь сыграют еще дважды: в Минске 12 августа и в Загребе 5 сентября. 14 октября Хорватия завершит турнир игрой в Алма-Ате.

Группа 7

Австрия – Румыния 2:1, Франция – Литва 1:0

В группе лидирует Сербия - 12 очков после пяти игр, Франция 10 (5), Литва 9 (6), Австрия 7 (5), Румыния 4 (5), Фареры 1 (4).

Следующие матчи - 6 июня: Сербия – Австрия, Литва – Румыния; 10 июня: Фареры - Сербия

Группа 8

Болгария – Кипр 2:0, Грузия – Черногория 0:0, Италия – Ирландия 1:1

В группе лидирует Италия - 14 очков после шести игр, Ирландия 12 (6), Болгария 7 (5), Кипр 4 (5), Черногория 3 (5), Грузия 3 (7).

Следующие матчи - 6 июня: Болгария - Ирландия, Кипр - Черногория

Группа 9

Нидерланды – Македония 4:0, Шотландия - Исландия 2:1

В группе лидирует Голландия - 15 очков после пяти игр, Шотландия 7 (5), Исландия 4 (5), Македония 3 (4), Норвегия 2 (3).

Следующие матчи - 6 июня: Македония - Норвегия, Исландия – Нидерланды; 10 июня: Македония – Исландия, Нидерланды - Норвегия

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Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.

Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.

Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.