«Укрзализныця» в этом году вложит 4,9 млрд. в подготовку к ЧЕ-12

«Укрзализныця» в этом году рассчитывает направить 4,9 млрд. грн. на подготовку к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай ЛУХАНИН.

По его словам, в частности, «Укрзализныця» планирует направить на ремонт путей на направлениях подготовки к Евро-2012 порядка 3,5 млрд. грн.

Н.ЛУХАНИН также сообщил, что в рамках подготовки к чемпионату проводятся работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры с целью повышения скорости движения пассажирских поездов; работы по капремонту путей, по замене на новые рельсов и стрелочных переводов, а также работы по электрификации и пр. Это касается направлений Киев – Днепропетровск, Киев – Донецк, Донецк – Днепропетровск, Киев – Львов, Киев – Харьков, Киев – Одесса. «На эти цели в прошлом году было потрачено почти 1,5 млрд. грн.», – сообщил Н.ЛУХАНИН.

По его словам, также ведутся работы по разграничению движения грузовых и пассажирских поездов по направлению Полтава – Кременчуг – Знаменка и в конце прошлого года было открыто движение на первом этапе – Кременчуг – Бурты – Корыстовка, на что потрачено 375 млн. грн.

Как напомнил Н.ЛУХАНИН, подготовка железнодорожного транспорта к проведению в Украине Евро-2012 осуществляется в соответствии с мероприятиями согласно Государственной целевой программе по подготовке к чемпионату.

По словам Н.ЛУХАНИНА, в этом году «Укрзализныця» закупит 150 пассажирских вагонов, 6 дизельных и электропоездов, 5 рельсовых автобусов, проведет капремонт более 1 тыс. пассажирских вагонов.

«Мы к Евро-2012 постепенно будем готовиться в соответствии с пятилетней программой, и «Укрзализныця» гарантирует перевозку всех болельщиков и пассажиров», – подчеркнул Н.ЛУХАНИН.

В свою очередь, заместитель министра транспорта и связи Владимир БАДАГОВ отметил, что «Укрзализныця» укладывается в подготовку с опережением графиков. «Мы опережаем графики, которые запланированы для «Укрзализныци», поэтому претензий к железной дороге нет и не было», – сказал он.