Григорий Суркис: Червоненко вредит проекту Евро-2012

Федерация футбола Украины передала «СПОРТглавреду» текст ответа президента ФФУ Григория Суркиса по поводу высказываний в СМИ Евгения Червоненко относительно Евро-2012. Текст заявления публикуется полностью:

«24 марта на сайте «Украинская правда» было размещено интервью Евгения Червоненко, в котором он среди прочего много говорил о проекте Евро-2012. Как президент принимающей турнир национальной ассоциации, я авторитетно заявляю, что этот человек своим безответственным словоблудием регулярно наносит огромный вред Украине в процессе подготовки к Чемпионату Европы по футболу.

Как показала практика и его последнее Интернет-интервью, с момента привлечения Червоненко к управлению механизмом подготовки страны к Евро-2012 и до настоящего времени эта тема оказалась для него китайской грамотой. Уровень компетентности этого говорливого чиновника относительно предмета его компетенции равен практически нулю.

За более чем год работы в проекте он даже не удосужился изучить базовые документы, которые легли в основу тендерной заявки, выигранной Украиной и Польшей в апреле 2007 года. Вместо этого Червоненко активно блефует, пересказывая перед телекамерами чужие интервью и повторяя с умным видом чужие мысли, в которых тоже путается как в трех соснах.

Отсюда и его дилетантские со скандальным налетом размышления о полномочиях УЕФА и ФФУ в организации рационального менеджмента подготовки к турниру. Воображение Червоненко красочно рисует миллиардные прибыли от Евро-2012, которые осядут не в госбюджете, а на счетах подозрительной ему управляющей компании. Для того, чтобы развеять эти бредовые умозаключения достаточно заглянуть на официальный сайт УЕФА, где опубликованы финансовые отчеты о всех предыдущих ЧЕ с четким указанием статей доходов и расходов. Там можно увидеть реальные, а не высосанные из пальца цифры, а также прогнозируемые расчеты на предстоящий турнир.

Кстати, квалифицированный комментарий о том, чем конкретно будет заниматься созданный УЕФА и ФФУ Местный оргкомитет (управляющая турниром неприбыльная компания), тоже можно свободно прочесть на официальном сайте Федерации футбола Украины. И тогда, простите, даже коню станет понятно, что права на телетрансляции, интеллектуальной собственности, на сувенирную продукцию с символикой турнира и многое другое, о чем сенсационно разоблачает на каждом углу Червоненко, являются неприкосновенной сферой интересов УЕФА. Между прочим, защищенной законодательством принимающей стороны, которая добровольно берет на себя такие гарантии. Это зафиксировано в договорных обязательствах, подписанных руководством нашей страны, и общедоступных для ознакомления на официальных Интернет-порталах Президента и Кабинета Министров.

Что касается якобы патриотичной идеи Червоненко: «если государство вкладывает деньги в подготовку к Чемпионату, то Украина как государство должно принимать участие и в распределении прибыли от Евро-2012», - это вообще чистой воды популизм и спекуляция на актуальной теме. Я бы даже сказал – это сознательное манипулирование общественным мнением с целью получения политических дивидендов. Если обратиться снова таки к первоисточнику, то нетрудно заметить, что за всю историю проведения турниров такого уровня УЕФА четко придерживался общеизвестных правил и принципов, которые задекларированы в условиях для всех без исключения участников его проекта. Поэтому попытка Червоненко – ломиться в чужой монастырь со своим уставом, или нагло использовать в корыстных целях выдуманный его политтехнологами образ псевдо обиженной Украины, «курящей на сквозняке», - все это лишний раз характеризует уровень культуры, порядочности и элементарной воспитанности этого человека.

Отсюда корни и откровенной лжи бывшего нацагента касательно истинной причины упразднения руководимой им структуры. Отсюда и агрессивные попытки дискредитировать ответственных и компетентных людей в правительстве, которые поймали его за руку, когда тот заинтересованно лоббировал иностранную компанию в конкурсе на реконструкцию НСК «Олимпийский».

Отсюда, кстати, и махровый правовой нигилизм, замешанный на воинствующем невежестве, в связи с ситуацией вокруг главной спортивной арены страны, где, по словам Червоненко, - беспредельщики Васюник, Суркис и Павленко «пробуют забирать землю у инвесторов…». Для того, чтобы раз и навсегда прекратить какие-либо инсинуации в этом вопросе, я не поленюсь процитировать оригинал моего февральского письма на имя Президента Украины…

«Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! Федерація футболу України засвідчує свою глибоку повагу і надає Вам, як голові Координаційної ради з підготовки та проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, останній звіт експертної комісії УЄФА зі стадіонів, у якому висвітлено ключові питання, що потребують вирішення для своєчасної та належної підготовки стадіонів до проведення Турніру. Вважаємо за доцільне звернути Вашу увагу на питання, які стосуються центральної арени України – НСК «Олімпійський». З одного боку, експерти УЄФА відзначили продемонстрований прогрес у контексті ряду питань, а з іншого боку – до цього часу низка істотних проблем все ще не дозволяє вважати стадіон таким, що може приймати матчі ЄВРО-2012. Так, на даний момент, найбільш гострі питання пов’язані із ризиками перевитрат затвердженого кошторису проекту, його своєчасної реалізації і відповідності реконструйованого стадіону та прилеглої території вимогам УЄФА на час проведення ЄВРО-2012. Враховуючи, що на території НСК «Олімпійський» та прилеглій до нього території присутні будівлі та площі, права власності на які належить третім сторонам (не ДП «НСК «Олімпійський»), експерти піддають сумніву можливість використання цих площ та приміщень (та їх можливої модифікації) для потреб ЄВРО-2012. У цьому контексті, експерти УЄФА застерігають про наступне: «На думку експертної комісії УЄФА, присутність будь-яких інших власників на даній ділянці (окрім власника стадіону), а саме: у межах периметру стадіону та на тих зонах (на прилеглій території), які будуть використовуватися для потреб ЄВРО-2012 (а у подальшому також – і у разі прийняття міжнародних спортивних подій високого рівня) неминуче призведе до серйозних ускладнень з проведенням тут масових заходів. Існування таких ризиків є неприпустимим, враховуючи центральну роль Київського стадіону для ЄВРО-2012. У цьому контексті, одним із пріоритетних завдань є забезпечення повного контролю менеджменту стадіону над багатоповерховою будівлею, яка прилягає до чаші Олімпійського стадіону і є вписаною ГМП в проектне рішення». В першу чергу, такою проблемною зоною є споруда багатоповерхового розширення спортивного павільйону з колонадою, яка зводиться зовнішнім інвестором – ТОВ «БІК «ТМ», безпосередньо перед стадіоном. 19.12.2008 року протокольним рішенням Координаційної ради, Ви доручили Кабінету Міністрів України, разом з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту опрацювати питання про передачу у державну власність всіх площ даної споруди у двомісячний термін. Проте, 5.02.09 це рішення було скасовано. Без сумніву, це призводить до виникнення неконтрольованих ризиків, які цілком реально можуть позбавити Україну можливості приймати міжнародні спортивні події високого рангу на цій арені: адже у подальшому, для проведення інших важливих спортивних заходів, слід буде щоразу досягати згоди інвестора на припинення діяльності і використання приміщень (орієнтовно, щонайменше 5 разів на рік) даного павільйону і нема жодних гарантій, що це буде можливо. Більше того, у разі продажу павільйону ТОВ «БІК «ТМ» третім сторонам, досягнення таких домовленостей стане ще менш ймовірним. Враховуючи викладене вище, а також необхідність отримання гарантій використання для потреб ЄВРО-2012 (а у подальшому – і для проведення міжнародних спортивних заходів високого рівня) цілої низки інших приміщень та ділянок на прилеглій до НСК «Олімпійський» території, прошу Вас взяти вирішення цього питання під особистий контроль. Федерація футболу України, зі свого боку, всіляко сприяє та готова в подальшому надавати повну підтримку всім органам влади для успішного проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Польщі. З повагою, Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс » Всякий раз, когда я вижу Червоненко на телеэкране, уверенно рассуждающего о том, чего он на самом деле не знает, не перестаю удивляться неразборчивости некоторых журналистов. Ведь именно СМИ надули этот мыльный пузырь до невероятных размеров, создав ему мнимый образ продвинутого супер-менеджера. Отсюда и гипертрофированная версия уникальной значимости для Евро-2012 его собственной персоны, беспардонно пиарящейся в контексте актуальной темы. Причем содержание этой особой миссии, как правило, сводится к нескольким его сомнительным коммерческим инициативам, которые, дескать, не нашли поддержки у коварного Васюника.

Я мог бы еще долго загибать пальцы, перечисляя откровенные глупости и неоспоримые факты вредительства со стороны Червоненко по отношению к проекту Евро-2012. К сожалению, их накопилось уже такая масса, которая способна похоронить под собой любые надежды украинцев на успешный результат в подготовке к турниру. Я нисколько не сгущаю краски, делая такой вывод. Разрушительная энергия даже одного человека, наделенного определенными полномочиями, запросто может нарушить хрупкое равновесие стабильности, которое было с таким трудом завоевано Украиной в бескомпромиссных отчетах экспертов УЕФА.

Это – не демонизация персоны неадекватного государственного чиновника. Я хочу обратить внимание руководства страны, которое приняло в свое время ошибочные кадровые решения, на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций очень чувствителен к заявлениям любых должностных лиц, касающихся темы Евро-2012.

В ситуации, когда официальный Киев пытается сформировать в глазах УЕФА образ серьезного и авторитетного партнера, отдельно взятый киевский столоначальник все эти попытки превращает в клоунаду.

За державу обидно, которая беспомощно внимает демагогии самозванца, решившего, что он самый «крайний» среди реально ответственных за выполнение гарантий и обязательств страны перед УЕФА. Неприятно режет слух и назойливый речитатив Червоненко о том, что он, дескать, - человек президента, получивший из рук Виктора Ющенко некую особую индульгенцию на управление подготовкой к турниру. Излишне говорить, что такая фривольная интерпретация президентских поручений отнюдь не способствует уверенности наших европейских коллег в том, что украинское руководство до конца осознает правила игры в этом проекте.

Я никогда не уделял так много внимания персоне Евгения Червоненко. Хотя поводов для реакции на его хамское и оскорбительное поведение было предостаточно. Вышеизложенные мною оценочные суждения об этом феномене украинского политикума тоже не являются официальным «ответом Керзону». Слишком много чести для случайного в проекте Евро-2012 человека, который, к тому же, не умеет или упорно не хочет пользоваться открытыми и достоверными информационными источниками, предпочитая закулисные слухи, домыслы и сплетни.

Цель этого монолога иная. Мы вышли на тот уровень отношений с УЕФА, когда реально формируется команда единомышленников, понимающих друг друга с полуслова. Принципы командной игры для этого круга людей – непреложное правило совместной работы. Всех нас объединяет единая любовь к футболу и чистосердечное желание подарить миллионам людей самый лучший праздник за всю предыдущую историю проведения ЧЕ.

Мы хотим, чтобы этот праздник ощутила каждая украинская семья, и тогда не нужно будет политикам с сомнительной репутацией агитировать народ за патриотизм. В новой европейской стране настоящих патриотов будет в достатке, потому что они наконец-то смогут по-новому обустроить свою жизнь.

Вот ради чего уже который год подряд я лелею свою хрустальную мечту – Евро-2012. Вот почему я столько внимания уделил персоне псевдопатриота Червоненко, у которого в жизни совсем другие приоритеты, другие принципы, цели и задачи.