Сборная Украины может принести ”Уэмбли” новый рекорд
15:24, 01 апреля 2009Футбол 2012
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Все 90 тыс. билетов на матч продано
Отборочный матч между сборными Англии и Украины вызывал огромный интерес у британских болельщиков - все билеты на "Уэмбли" проданы и сегодня вечером на матче Англия - Украина ожидается аншлаг.
Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, билетные кассы опустели еще в понедельник, 30 марта.
Отметим, рекорд посещаемости на новом "Уэмбли" был установлен на матче Англия – Казахстан 11 октября 2008 года. Тогда на стадион пришло 89 107 болельщиков ("Уэмбли" вмещает 90 тысяч зрителей).
Вполне возможно, что сегодня будет зафиксирован новый рекорд стадиона "Уэмбли".
Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
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