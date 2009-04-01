Сборная Украины может принести ”Уэмбли” новый рекорд

Отборочный матч между сборными Англии и Украины вызывал огромный интерес у британских болельщиков - все билеты на "Уэмбли" проданы и сегодня вечером на матче Англия - Украина ожидается аншлаг.

Как сообщает Футбольная ассоциация Англии, билетные кассы опустели еще в понедельник, 30 марта.

Отметим, рекорд посещаемости на новом "Уэмбли" был установлен на матче Англия – Казахстан 11 октября 2008 года. Тогда на стадион пришло 89 107 болельщиков ("Уэмбли" вмещает 90 тысяч зрителей).

Вполне возможно, что сегодня будет зафиксирован новый рекорд стадиона "Уэмбли".

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

ТСН