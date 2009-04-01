«Азовинтекс» будет реконструировать аэродром Львовского аэропорта
12:10, 01 апреля 2009Футбол 2012
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Имеет самую современную технику
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, такое решение мотивировано в первую очередь опытом компании «Азовинтекс» и наличием у нее самой современной техники.
Важным также есть тот факт, что работы по реконструкции будут осуществляться трудовыми ресурсами Львовщины – свыше 500 жителей области смогут работать во время реализации проекта.
Проект реконструкции аэродромной части Международного аэропорта «Львов» разработан институтом «Украеропроект». Его сметная стоимость составляет 690 млн. грн.
Сейчас компания выполняет во Львове работы по строительству стадиона к Евро-2012.
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