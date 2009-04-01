10 одесских отелей подписали договора с туроператором УЕФА

Десять одесских отелей подписали договора с немецкой туристической фирмой Tui Travel, уполномоченной УЕФА на бронирование и продажу гостиничных номеров, о бронировании мест для болельщиков, которые приедут на матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского горсовета, 50 представителей гостиниц Одессы, принявших участие в переговорах с сотрудниками немецкой туристической фирмы «Tui Travel» Адамом КРЧУКОМ и Полиной ДОНЕВОЙ, согласились забронировать не менее 65% своих номеров под размещение болельщиков, которые приедут в Украину

Еще десять руководителей отелей после завершения переговоров подписали договора с турфирмой-представительницей «семьи УЕФА» в тех городах Украины и Польши, где предполается провести матчи Евро-2012.

А.КРЧУК и П.ДОНЕВА также провели переговоры с администрацией пассажирского терминала Одесского торгового порта о привлечении плавучих круизных лайнеров для размещения болельщиков.

По словам А.КРЧУКА, «Tui Travel», являющаяся вторым в мире по величине туроператором, заинтересована в этом и, в рамках деловых связей с владельцами морских лайнеров, «может самостоятельно провести переговоры о заходе в Одесскую гавань летом 2012 года 5 круизных судов».

Руководство порта, в свою очередь, выразило готовность разместить у морвокзала пассажирские лайнеры, в которых футбольные болельщики смогут забронировать сотни кают.

В ближайшую неделю ожидается повторный визит представителей «Tui Travel», которые планируют завершить процесс заключения договоров с одесскими отелями.

Напомним, в Одессе, согласно требованиям УЕФА, болельщикам должно быть предоставлено не менее1800 мест в пятизвездочных гостиницах, 1400 мест в четырехзвездочных и 200 мест – в трехзвездочных. Для тех людей, которые просто посетят Одессу в рамках проведения Евро-2012, также должно быть предоставлено достаточное количество мест для размещения.