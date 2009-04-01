Во Львове написали первую детскую книжку о футболе

Писательница Любовь ПАНЧИШИН из Львова написала первую в Украине детскую книжку на футбольную тематику – сказку «Котимячик».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам Л.ПАНЧИШИН, Котимячик - позитивный образ мальчика, львовянина, который более всего любит играть в футбол. Его заветная мечта - организовать детский чемпионат по футболу в родном городе.

Автор надеется, что детям будет интересно читать о приключениях этого мальчика и узнать, удастся ли ему реализовать свою мечту. К тому же, на страницах книжки дети могут найти достаточно много интересных фактов из истории и географии.

Вскоре выйдут в свет 2-я и 3-я части «Котимячика», в которых большое внимание будет уделено истории футбола и правилам игры.

Во Львовском горсовете отмечают, что приключенческая повесть-сказка - это не только образец качественной учебно-познавательной книжки, но и свидетельство того, насколько «ЕВРО 2012» важно для львовян. Здесь уверены, что любовь к спорту и спортивную культуру нужно воспитывать еще с детских лет.

Официальная презентация 1-й части, выданной тиражем 1 тысяча экземпляров, состоится 8 мая на Форуме детской книжки. Однако, уже сегодня ее можно приобрести во львовских книжных магазинах.