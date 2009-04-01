Lufthansa открыла ежедневные рейсы со Львова в Мюнхен

Немецкий авиаперевозчик компания Lufthansa, одна из ведущих в Европе, открыла ежедневные рейсы со Львова в Мюнхен, который своей очередью является узловым аэропортом авиакомпании и может обеспечить транзит пассажиров из всего мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, это стало возможным в результате роста количества туристов в город в ожидании ЕВРО 2012.

Так, по словам директора департамента «ЕВРО 2012» Львовского горсовета Олега ЗАСАДНОГО, открытием рейсов авиакомпании отвечают на потребности рынка. Он считает, что авиа-бум Львова состоится в ближайшие несколько лет.

«На протяжении прошлого года появились три важных международных авиарейса из Львова. Таким образом, Львов каждый день становится все более открытым для мира», - добавил О.ЗАСАДНЫЙ.

С 11 июля прошлого года авиакомпания «Визз Ейр Украина» начала рейсы со Львова в Дортмунд и Лондон (Лутон). Авиакомпания Карпаейр, используя авиа-узел в румынском городе Тимишуара, соединяет Львов с большинством итальянских городов, немецкими городами Дюссельдорф, Мюнхен и Дрезден, греческими Афинами, а с прошлого года с Салониками. Прямые рейсы со Львова выполняет польский «LOT» и Австрийские авиалинии.

Международные рейсы из города осуществляют и украинские авиакомпании МАУ и Аэросвит, а также местная авиакомпания «Львовские авиалинии».

Состоянием на сегодня из Львова происходит 45 международных рейсов.

На протяжении двух прошлых лет количество туристов во Львов выросло на 40%.