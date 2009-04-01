Михайличенко настраивает сборную на победу над Англией

Главный тренер национальной сборной по футболу Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО заявляет, что украинцы не боятся “английских львов” и настроены исключительно на победу в сегодняшнем матче отбора к ЧМ-2010.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом он сказал на пресс-конференции для британских СМИ накануне в Лондоне.

В частности, в Англии практически не сомневаются в победе своей сборной, поэтому О.МИХАЙЛИЧЕНКО спросили, будет ли он настраивать Украину на ничью. «Мы надеемся на победу. Если я буду говорить с ребятами о ничьей, то это фактически будет означать нашу досрочную капитуляцию. В современном футболе психология играет важную роль, и успеха достигают лишь те, кто хочет максимума. Мы, конечно, уважаем вашу сборную, но - не боимся», - отметил он.

Отвечая на вопрос относительно арены, на которой состоится матч, тренер украинской команды заметил, что на новом «Уэмбли» атмосфера грандиозная, а поддержка болельщиков – колосальная. “И если выходить и любоваться стадионом, то результат будет предполагаемым. Другое дело - попробовать сыграть в свойственный нам футбол, не задумываясь над тем, где это происходит”, - сказал О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Он также сообщил, что не намерен планировать игру персонально против лидеров «львов» - Уейна РУНИ и Стивена ДЖЕРРАРДА.. По словам наставника украинцев, эти игроки выполняют большой объем работы, очень много перемещаются по полю и потому он думает, что один отдельно взятый игрок не сможет кого-то из них нейтрализовать. “Мы попробуем в первую очередь ограничить свободу их действий. А насколько нам это удастся, покажет сама игра», - подчеркнул тренер.

Представители СМИ вспомнили шотландский период карьеры О.МИХАЙЛИЧЕНКО и спрогнозировали, что в случае успеха он станет героем Шотландии, ввиду отношений между этой страной и Англией. Однако тренер ответил, что это его не волнует. «Я в курсе взаимоотношений между Шотландией и Англией, однако мы будем играть для Украины, и стараться принести ей удовольствие как своими действиями, так и результатом», - подчеркнул О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Отборный матч Чемпионата мира 2010-го года по футболу между национальными сборными Украины и Англии состоится сегодня. Начало прямой трансляции на телеканале "Украина" в 21.50.

Сейчас в шестой отборочной группе абсолютным лидером является Англия - 12 очков после четырех игр, Украина 7 (3), Хорватия 7 (4), Беларусь 3 (3), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (4).