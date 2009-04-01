Эксперты УЕФА инспектируют Луганский аэропорт

В Луганск 31 марта прибыла комиссия для ознакомления с подготовкой местного аэропорта к проведению чемпионата по футболу Евро-2012.

В составе комиссии представители УЕФА Питер ХЕМПСОН и Крис ВОКДЕН, представитель координационного бюро при Кабмине Валентин ЗГУРСКИЙ, представители Госавиаадминистрации Кирилл ПОЛИЩУК и Виктор МАРЧУК, представитель Минтранссвязи Владимир БОНДАРЕНКО и представители Федерации футбола Украины Петр ЛИПОВЕНКО и Алексей ГЛУЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе областной госадминистрации.

В Луганском аэропорту его генеральный директор Василий ТАТАРИНОВ презентовал членам комиссии план реконструкции взлетно-посадочных полос, двух рулежных дорожек, магистральной дорожки, строительство 12 новых стоянок и реконструкцию 12 уже имеющихся.

По его словам, сегодня подписан договор с институтом "Украэропроект" на разработку проектно-сметной документации. По окончании реконструкции аэродром вместе со службой воздушного движения "Украэрорух" сможет обслуживать 6 самолетов в час. Приблизительная стоимость реконструкции аэропорта - 16 млн. евро.

По словам П.ХЕМПСОНА, если УЕФА не одобрит состояние аэропорта "Луганск", то Донецк может не попасть в четверку городов, которые будут принимать чемпионат Европы по футболу.

Как сообщал УНИАН, аэропорты Луганска и Мариуполя будут привлекаться к приему пассажиров во время проведения в Донецке матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Основными аэропортами, которые будут принимать Евро-2012, определены Львовский, Донецкий, Днепропетровский, а также "Борисполь" и "Жуляны" в Киеве. Харьковский и одесский аэропорты рассматриваются в качестве резервных.