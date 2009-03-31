В Донецке к Евро-2009 создана система размещения информцентров

В Донецкой области в рамках подготовки к проведению юношеского чемпионата Европы по футболу 2009 года создана система и план размещения информационных центров в городах Донецк и Мариуполь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета со ссылкой на управление по делам семьи и молодежи облгосадминистрации, в Донецке в 17-ти пунктах будет расположено 27 информационных центров, где будет работать 232 волонтера, в том числе с резервом. В Мариуполе в 14-ти пунктах будет размещаться 22 информационных центра, в которых будет работать 176 волонтеров.

Отработана программа работы информационных центров, на каждый центр создан паспорт, уточнено время: центры будут работать с 8 до 22 часов в две смены по 3 человека и 1 человек в резерве.

В настоящее время в области уже создана база волонтеров, отобранных для работы в инфоцентрах, разработана система входного контроля качества овладения иностранными языками и психологического портрета волонтера. С 15 апреля начинается обучение волонтеров для работы в информационных центрах на базе двух вузов. В Мариуполе - на базе гуманитарного университета, в Донецке - на базе Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского (253 человека в Донецке, 165 в Мариуполе). Разработана и прошла согласование программа обучения волонтеров.

В областном управлении семьи и молодежи отметили, что сегодня проводится работа по согласованию размещения информационных центров на трех таможнях, эта работа в стадии подготовки.

Привлечены для работы в информационные центры люди с ограниченными физическими возможностями (23 человека подали анкеты для участия).

К работе обучения волонтеров привлечена Донецкая городская общественная молодежная организация «Айсэп», в которую на стажировку прибыли 15 волонтеров из стран Европы с хорошим знанием английского языка, они будут обучать украинских волонтеров для работы в информационных центрах.