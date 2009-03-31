Международный аэропорт «Киев» впервые принял Аэробус А-320

Сегодня Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) впервые за историю аэропорта принял многоместный самолет Аэробус А-320.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет выполнил технический рейс по маршруту аэропорт "Борисполь" – аэропорт "Киев" и осуществил посадку на реконструированную взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Как отметил после посадки самолета министр транспорт и связи Иосиф ВИНСКИЙ, таким образом, реконструированная полоса аэропорта уже может принимать вместительные самолеты типа Аэробус А-320 и Боинг-737. Общая длина реконструированной полосы - 2310 метров, ширина – 45 метров.

По словам министра, следующим этапом реконструкции аэродрома станет строительство рулежной дорожки и перронов, что планируется завершить до 1 июля 2009 года.

Он отметил, что развитием терминалов для пассажиров будет заниматься частный бизнес. «Надеюсь, что пока будем строить рулежную дорожку и перроны, инвестор найдется», - сказал И.ВИНСКИЙ. По его словам, до конца этого года в реконструкцию аэродрома планируется вложить 74 млн. грн., в прошлом году с начала строительства было вложено 79 млн. грн. Министр подчеркнул, что эти средства государственные.

В свою очередь генеральный директор аэропорта "Киев" Сергей НИКИФОРОВ отметил, что аэропорт ведет переговоры о сотрудничестве с рядом авиакомпаний, в частности с "Аэросвитом" и МАУ, относительно выполнения на базе аэропорта "Жуляны" внутренних украинских рейсов.

Справка УНИАН. В Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пасс./час.