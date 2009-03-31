Стадион в Гданьске будет строить польско-немецко-австрийский консорциум

Тендер на выполнение главных строительных работ по строительству в Гданьске стадиона для проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года выиграл польско-немецко-австрийский консорциум.

Как сообщает Pl2012, стадион будут строить Hydrobudowa Polska, Hydrobudowa 9, Alpine Bau Deutschland (Берлин), Alpine Bau Gmbh (Австрия), Alpine Construction Polska.

Соответствующий протокол подписал президент Гданьска Павел АДАМОВИЧ.

По его данным, консорциум оценил свои услуги в около 120 млн. долларов.

Контракт на строительство стадиона будет подписан, если ни один из участников тендера в ближайшие 10 дней не обжалует его результаты.

Справка УНИАН. Первый этап строительства стадиона в Гданьске к Евро-2012 начался в конце прошлого года.

Гданьская арена длиной 227 метров, шириной - 194 м и высотой - 45 метров должна быть построена до 2011 года. Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей, в том числе 1500 мест предусмотрены для VIP-гостей.

Гданьск является одним из 4 основных городов в Польше, которые будут принимать матчи Евро-2012.

Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства стадиона превысит 200 млн. долларов (без налогов).