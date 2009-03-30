В продажу поступили билеты на матч ”Динамо” – ПСЖ

Сегодня, 30 марта, в кассы стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского поступили в продажу билеты на ответный матч 1/4 финала Кубка УЕФА «Динамо» (Киев, Украина) - ПСЖ (Париж, Франция).

Как сообщили УНИАН в информационном отделе клуба, цена входного билета - 50, 80, 100, 150, 200 и 300 гривен в зависимости от избранного сектора .

За дополнительной информацией относительно приобретения билетов на матч «Динамо» - ПСЖ можно обращаться по телефону в Киеве 279-52-72.

Матч 1/4 розыгрыша Кубка УЕФА ПСЖ - «Динамо» состоится 9 апреля в Париже, ответный матч – 16 апреля в Киеве.