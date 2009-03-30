В продажу поступили билеты на матч ”Динамо” – ПСЖ
15:55, 30 марта 2009Футбол 2012
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50 - 300 гривен
Сегодня, 30 марта, в кассы стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского поступили в продажу билеты на ответный матч 1/4 финала Кубка УЕФА «Динамо» (Киев, Украина) - ПСЖ (Париж, Франция).
Как сообщили УНИАН в информационном отделе клуба, цена входного билета - 50, 80, 100, 150, 200 и 300 гривен в зависимости от избранного сектора .
За дополнительной информацией относительно приобретения билетов на матч «Динамо» - ПСЖ можно обращаться по телефону в Киеве 279-52-72.
Матч 1/4 розыгрыша Кубка УЕФА ПСЖ - «Динамо» состоится 9 апреля в Париже, ответный матч – 16 апреля в Киеве.
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