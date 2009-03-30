Михайличенко определит игроков на матч с Англией утром 1 апреля

Игроки национальной сборной Украины по футболу сегодня проведут вечернее занятие на «Уэмбли», во время которого футболисты испытают газон стадиона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола, первые 15 минут тренировка будет открытой, после чего представителей СМИ попросят оставить арену.

На завтра в первой половине дня «сине-желтые» пригласят в гостиницу Sopwell House, где проживает сборная, журналистов для общения, после чего проведут теоретическое занятие и последнюю перед игрой тренировку.

Утром в среду главный тренер Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО проведет индивидуальные беседы с игроками, после чего и определится окончательно с составом на матч.

Кстати, конкуренция между футболистами во время занятий настолько серьезная, что сейчас даже тяжело определить, кто попадет в заявку на игру, не говоря уже об «основе».

Вчера, в воскресенье, сборная Украины провела две тренировки, во время которых максимально моделировались возможные игровые ситуации в будущем противостоянии.

В субботу, 28 марта, сборная Англии в товарищеском матче победила сборную Словакии со счетом 4:0. Однако во время игры травмировались сразу три нападающих - Емил ХЕСКИ, Карлтон КОУЛ и Питер КРАУЧ. И если последний должен возобновиться к поединку против Украины, то первые двое, по сообщениям британских СМИ, уже отправленные из лагеря команды.

В отличие от англичан, потерь в составе сборной Украины на утро понедельника нет и все без исключения 23 футболиста работают в общей группе.

Отборный матч Чемпионата мира 2010-го года по футболу между национальными сборными Украины и Англии состоится в среду, 1-го апреля.

Сейчас в шестой отборочной группе абсолютным лидером является Англия - 12 очков после четырех игр, Украина 7 (3), Хорватия 7 (4), Беларусь 3 (3), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (4).