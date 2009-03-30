Как пишет газета, к украинским футболистам Александру Алиеву и Артему Милевскому проявляют интерес английские команды. По словам агента динамовцев Денниса Лахтера, интерес пока не предметный, но он может стать таковым, если игроки проявят себя на "Уэмбли".

В свое время британская The Times включила трансферы Реброва в "Тоттенхэм" (11 млн фунтов) и Шевченко в "Челси" (30 млн) в число 50 самых неудачных переходов Премьер-лиги. Журналисты поинтересовались у Лахтера, не сыграет ли этот фактор против Алиева и Милевского.

"Скажу, что нет, буду субъективен по отношению к ребятам, которых представляю. Скажу, что да, какой же я тогда агент? — ответил Лахтер, устроивший переход Аршавина в "Арсенал". — Только время покажет, насколько этот стереотип приемлем для всех украинских игроков. И Алиев, и Милевский — хладнокровные ребята, в достаточно молодом возрасте. Диспозиция, так скажем, у них с Шевченко разная. Андрей приехал в Англию звездой, в клуб, где очень своеобразная субординация, взаимоотношения между супер-пупер игроками. Там фигурировали другие деньги. Милевский и Алиев продолжают быть "голодными" и, в хорошем смысле слова, бесшабашными. Это может сыграть положительную роль. Многое будет зависеть от скорой адаптации, языкового барьера. И Алиев, и Милевский учат английский".