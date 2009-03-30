Во Львове просят не строиться возле аэропорта

Львовская ОГА обратилась с просьбой к владельцам земельных участков вблизи дороги Львов-Пустомыты не проводить строительных работ до завершения понижения дороги в рамках реконструкции аэропорта к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, подготовка международного аэропорта «Львов» к чемпионату предусматривает реконструкцию его аэродромной части и продолжения взлетно-посадочной полосы в сторону дороги Львов – Пустомыты, что требуэт понижения на 6 метров этого участка дороги протяжностью 2,5 км.

В связи с этим, Львовская облгосадминистрация обращается с просьбой к физическим и юридическим лицам, которые получили разрешение на строительство объектов недвижимости в зоне, прилегающей к этому участку дороги, не проводить никаких строительных или ремонтных работ на время реконструкции указаной дороги.

Разъяснения по данному вопросу можно получить в Главном управлении градостроение, архитектуры и пространственного развития Львовской ОГА (Львов, вул.Винниченка, 18) или в Службе автомобильных дорог во Львовской области.