Утвержден титул строения стадиона во Львове

В соответствии с делегированным правительством правом, Львовская облгосадминистрация утвердила титул строения стадиона к Евро-2012 на ул.Стрийской–Кольцевой дороге во Львове общей сметной стоимостью 670 млн. 013,3 тыс.грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОДА, указаный Титул строения согласован с министерствами экономики и регионального развития и строительства Украины.

Согласно утвержденным графикам строительство должно быть завершено в ноябре 2010 года. Сейчас строительные работы проводит компания «Азовинтекс» (Мариуполь).