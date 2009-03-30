Павленко: каждая копейка из госбюджета на реконструкцию НСК “Олимпийский” контролируется

Результаты финансового мониторинга и осуществленные мероприятия позволяют в полной мере утверждать, что каждая копейка, выделенная из государственного бюджета на реконструкцию стадиона НСК "Олимпийский", была и будет потрачена исключительно по целевому назначению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, на этом отметил министр Юрий ПАВЛЕНКО во время выступления на семинаре "Проектирование, строительство, нормативно-правовое и инженерно-экономическое сопровождение реконструкции НСК "Олимпийский" 27 марта.

"Реконструкция стадиона НСК "Олимпийский" есть один из наибольших за всю историю независимой Украины инфраструктурных проектов, что финансируется за счет бюджетных средств и это возлагает на Министерство особенную ответственность " – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что Министерством внедрено регулярное информирование о ходе работ по реконструкции стадиона общественности, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства регионального развития и строительства, а также Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. На постоянной основе осуществляется финансовый мониторинг и контроль за целевым использованием средств государственного бюджета, которые направляются на выполнение работ по реконструкции стадиона.

Что касается изменения цен на строительные материалы, предопределенных влиянием социально-экономической ситуации и курсом валют, то генеральный подрядчик АО ХК "Киевгорстрой", под надзором контрольных органов, провел более 20 тендеров и конкурсов на снабжение строительных материалов. Их анализ, по словам министра, свидетельствует о том, что по сравнению с рыночными ценами – цены поставщиков для реконструкции НСК "Олимпийский" на момент закупки были ниже. В частности: металлопродукция – на 9,5%, товарный бетон – на 8,5%, кабельно-проводниковая продукция – на 25% и т.д.

Для обеспечения беспристрастного отбора участников тендеров информация о проведении конкурсов постоянно освещается на сайте "Киевгорстроя".

Как сообщал УНИАН, общая сметная стоимость реконструкции НСК согласно концептуального проекта, утвержденного Кабинетом министров, составляет 2 млд. 114 млн. 726,9 тыс. грн., что включает строительно-монтажные работы стоимостью 1 млд. 398 млн. 505,4 тыс. грн.

В соответствии с утвержденными графиками на протяжении 2009 года необходимо обеспечить общее финансирование работ в размере 800 млн. грн. Согласно закона о Государственном бюджете на 2009 год, источником этих расходов определено Стабилизационный фонд госбюджета.

По итогам прошлого года и первых двух месяцев 2009 года был профинансирован комплекс работ по реконструкции стадиона общей стоимостью 247 млн. грн.

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", главная арена Евро-2012 в Украине, предусматривается ввести в эксплуатацию в июне 2011 года.