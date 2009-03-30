В Чехии обеспокоены распространением в Украине вакцинофобии

В Чехии, где украинское национальное меньшинство является одним из самых многочисленных, инфекционисты обеспокоены распространением в Украине такого явления, как вакцинофобия.

Об этом сообщает радио “Немецкая волна”.

Опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, медики утверждают, что чуть ли не каждый украинец может стать потенциальным бацилоносителем. По данным ООН, сотни тысяч украинцев отказались в последнее время от прививок. Вакцинофобию, считают специалисты, спровоцировала смерть семнадцатилетнего парня, которая наступила после прививки против краснухи.

По мнению чешских инфекционистов, массовое пренебрежение профилактическими мерами приведет к эпидемиям и угрожает не только населению Украины, но и чехам, среди которых украинцев с каждым днем увеличивается.

Чешские специалисты обращают внимание и на то, что украинцы в возрасте от 16 до 29 лет- это «болезненестойкий контингент». Причина этого - упадок украинской медицины, который она претерпела в начале девяностых годов. Аналитики отмечают, что болезненестойких людей в Украине девять миллионов, и что именно эта категория в значительной степени пополняет ряды украинских мигрантов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года после прививки от кори и краснухи, сделанной индийской вакциной, в городе Краматорске умер школьник Антон Тищенко. Кроме того, тогда же с подозрением на поствакцинальные реакции в Украине были госпитализированы свыше 100 человек.

Это вызвало громкий резонанс и сотни людей начали массово отказываться от прививок. Власть пообещала отказаться от печально известной вакцины, впрочем, как стало известно, ее снова закупят в 2009 году. Украина пообещала ООН провести кампанию дополнительной иммунизации населения от 16 до 29 лет против кори и краснухи в канун проведения в стране Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Справка УНИАН. В Украине разработан национальный план по элиминации кори и предотвращении врожденной краснухи до 2010 года. В его рамках Министерство здравоохранения проводит кампанию дополнительной иммунизации против кори и краснухи. Она связана с мощным инфекционным всплеском болезни в 2006 году - тогда корью заболели свыше 46 тыс. украинцев, 5 человек умерли. Если не провести дополнительную вакцинацию, то уже через 5 лет в Украине будет свыше 90 тысяч больных, прогнозируют специалисты.

Следовательно, под угрозой может оказаться проведение в Украине Чемпионата Европы пот футболу 2012 года.

На проведение прививок из госбюджета никаких средств не будут выделять. Поставляет вакцины, шприцы и расходные материалы на сумму 5,3 млн. дол. ЮНИСЕФ.