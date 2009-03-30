Терри опасается, что Шева будет играть за двоих
"Он великий игрок для Украины"
Защитник сборной Англии Джон Терри считает, что Андрей Шевченко может доставить неприятности его команде (1 апреля сборная Украины будет играть против англичан в отборочном матче ЧМ-2010).
"У него не очень хорошо шли дела в Челси, однако он классный игрок и умеет отлично использовать возможности", - заявил экс-партнер нашего соотечественника. - "Когда вы забываете о Шеве, он тут же использует эту возможность. У него отличное чувство гола и прекрасное умение забивать, мы должны быть очень осторожны, играя против него. Он великий игрок для Украины".
"Когда он приезжает в лагерь сборной, он ощущает серьезное давление, поэтому на Уэмбли у него будет удвоенное желание: доказать что-то Челси и отлично отыграть за свою национальную команду".