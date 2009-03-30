Терри опасается, что Шева будет играть за двоих

Защитник сборной Англии Джон Терри считает, что Андрей Шевченко может доставить неприятности его команде (1 апреля сборная Украины будет играть против англичан в отборочном матче ЧМ-2010).

"У него не очень хорошо шли дела в Челси, однако он классный игрок и умеет отлично использовать возможности", - заявил экс-партнер нашего соотечественника. - "Когда вы забываете о Шеве, он тут же использует эту возможность. У него отличное чувство гола и прекрасное умение забивать, мы должны быть очень осторожны, играя против него. Он великий игрок для Украины".

"Когда он приезжает в лагерь сборной, он ощущает серьезное давление, поэтому на Уэмбли у него будет удвоенное желание: доказать что-то Челси и отлично отыграть за свою национальную команду".

Football.ua