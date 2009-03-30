На футбольном матче ЧМ-2010 погибли 22 человека (фото)

В результате давки, возникшей во время футбольного матча в бывшей столице Кот-д’Ивуара Абиджане в воскресенье погибли 22 человека, передает Associated Press. Ранее сообщалось о беспорядках на стадионе.

Более 130 человек пострадали в результате паники, которая возникла перед началом отборочного матча к Чемпионату мира между сборными Кот-д`Ивуара и Малави. Об этом заявил на государственном телеканале министр внутренних дел Кот-д`Ивуара Дезир Тагро. По его словам, паника началась после того, как болельщики стали в спешке прорываться на стадион, пытаясь занять места.

Посмотреть на игру собрались около 50 тысяч человек. Как утверждают некоторые очевидцы, полиция применила слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу, и это могло привести к дополнительным жертвам.

В матче выиграли хозяева, победив малавийцев со счетом 5:0, отмечает агентство.

РосБизнесКонсалтинг, фото Reuters и AFP.