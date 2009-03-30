Тренер сборной Англии решил проблему с нападающими

Наставнику сборной Англии после поединка со словаками пришлось решать проблему с нападающими.

Как известно, сразу три форварда англичан получили повреждения в игре со Словакией. Серьезнее всех пострадал Карлтон Коул, который точно не испортить настроение нашей сборной в День смеха, а вот Питер Крауч, скорее всего, сумеет сыграть против Украины.

Третий пострадавший, шкаф Эмиль Хески, отправится на детальное обследование к медикам для окончательного вердикта. Но Фабио Капелло ждать не стал, призвав в национальную команду нового нападающего - Даррена Бента из Тоттенхэма.

Итальянец так объяснил свой выбор: "Майкл Оуэн в последнем матче отыграл всего лишь 20 минут, этого недостаточно, чтобы претендовать на место в национальной команде. Кандидатуру Кевина Дэвиса мы тоже не рассматривали, остановив выбор на Бенте".

Что касается Рио Фердинанда, пропустившего матч со словаками, здесь Капелло не стал раскрывать карты: "На данный момент мы не знаем, поможет ли нам Рио в игре с Украиной".

И напоследок дон Фабио позволил себе пошутить: "Уэйн Руни может сыграть где угодно, если у нас будут проблемы на какой-то позиции, Уэйн станет моим джокером".

football.ua