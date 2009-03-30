Моуриньо: Англия - команда, которую стоит бояться
10:19, 30 марта 2009Футбол 2012
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Джеррард и Лемпард могут уживаться
Наставник Интера поделился своим мнением о ближайшем сопернике сборной Украины.
"На бумаге Англия точно будет одним из фаворитов ЧМ-2010 в ЮАР, во всяком случае, они входят в пятерку лучших сборных, - говорит Жозе Моуриньо. - У англичан отличный подбор исполнителей, которым руководит один из самых авторитетных тренеров в мире. Англия - команда, которую стоит бояться".
"Уверен, Стивен Джеррард и Фрэнк Лемпард могут одновременно уживаться на поле, ведь они одни из лучших в своем амплуа. Есть ли в мире более сильный дуэт центральных хавбеков, чем у сборной Англии? Я так не думаю", - цитирует football.ua.
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